إطلالة غير متوقعة من الدوقة "ميغان ماركل"

الأربعاء, 24 تشرين الأول 2018 الساعة 13:56 | منوعات, منوعات

إطلالة غير متوقعة من الدوقة

جهينة نيوز

تفاجئ محبون دوقة ساسكس "ميغان ماركل" من إطلالتها الأخيرة مع زوجها الأمير هاري خلال افتتاح ألعاب Sydney invictus ، لأنها ارتدت نفس فستان حبيبة هاري السابقة "جيما كولمان" ، مما أدى إلى مقارنتهما مع بعضهما.

ووجد الفرق بين الاثنتين إن "ميغان" ارتدته بلون الأسود ونسقته بطريقة الدوقة مع كلاتش وقبعة ، فيما ارتدته "جيما" باللون الأبيض ونسقته مع حقيبة لويس فويتون التي تحمل اسم Boite Chapeau.

انتقد البعض الدوقة في هذه الحركة واتهمها بالغيرة من جيما ، كما حذرها البعض من قيامها بتذكير زوجها بحبيبته السابقة.


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