إطلالة غير متوقعة من الدوقة "ميغان ماركل"

جهينة نيوز

تفاجئ محبون دوقة ساسكس "ميغان ماركل" من إطلالتها الأخيرة مع زوجها الأمير هاري خلال افتتاح ألعاب Sydney invictus ، لأنها ارتدت نفس فستان حبيبة هاري السابقة "جيما كولمان" ، مما أدى إلى مقارنتهما مع بعضهما.

ووجد الفرق بين الاثنتين إن "ميغان" ارتدته بلون الأسود ونسقته بطريقة الدوقة مع كلاتش وقبعة ، فيما ارتدته "جيما" باللون الأبيض ونسقته مع حقيبة لويس فويتون التي تحمل اسم Boite Chapeau.

انتقد البعض الدوقة في هذه الحركة واتهمها بالغيرة من جيما ، كما حذرها البعض من قيامها بتذكير زوجها بحبيبته السابقة.