مدرب فريق المجد : سنعيد الفرحة لجمهورنا الذي ينتظر منا الكثير.

الأربعاء, 24 تشرين الأول 2018 الساعة 13:46 | رياضة, كرة القدم

مدرب فريق المجد : سنعيد الفرحة لجمهورنا الذي ينتظر منا الكثير.

جهينة نيوز

صرح عماد دحبور مدرب فريق المجد السوري : إن الواقع يقول إن جميع فرق الدوري تحضرت بشكل جيد، ولا سيما من شارك بدورة تشرين التي أمنت لهم مباريات ودية على المستوى المطلوب.

وقال : بالنسبة لي قدمت للنادي قبل عشرين يوماً من انطلاقة الدوري ، ومعظم اللاعبين كانوا قد توزعوا على أندية أخرى ، وهو أمر يؤثر بشكل كبير في البدايات.

وأضاف: قمنا بانتقاء عودة أفضل اللاعبين المعارين إلى أندية أخرى مثل عامر اللحام وأحمد رجب وحارس المرمى أمجد يحيى الذين كانوا في نادي الجيش ، بالإضافة إلى عودة اللاعب نور الحلبي والحفاظ على بعض اللاعبين السابقين أمثال الحارس أمجد السيد وأحمد قضماني ولؤي خليفة وبشار قدور ، واستقدام صفوان عبد الجواد من جبلة وعبيدة السقي من الكرامة وعودة مهمة لرجا رافع وعلي دياب.

وتابع دحبور :في ظل هذه الأمور استطعنا بناء الفريق خلال فترة قياسية وفي ظرف 25 يوماً واستطعنا مجاراة الفرق القوية وحققنا معهم التعادل.

وأكمل المدرب :تنقص الفريق بعض الأمور التكتيكية والتركيز ، وهذا سبب إضاعة ركلات الجزاء.

وختم: علينا أن نكون على قدر المسؤولية ونبتعد عن الأخطاء من أجل تعويض مافاتنا من الجولات السابقة، وسنعيد الفرحة لجمهورنا الذي ينتظر منا الكثير


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا