مدرب فريق المجد : سنعيد الفرحة لجمهورنا الذي ينتظر منا الكثير.

جهينة نيوز

صرح عماد دحبور مدرب فريق المجد السوري : إن الواقع يقول إن جميع فرق الدوري تحضرت بشكل جيد، ولا سيما من شارك بدورة تشرين التي أمنت لهم مباريات ودية على المستوى المطلوب.

وقال : بالنسبة لي قدمت للنادي قبل عشرين يوماً من انطلاقة الدوري ، ومعظم اللاعبين كانوا قد توزعوا على أندية أخرى ، وهو أمر يؤثر بشكل كبير في البدايات.

وأضاف: قمنا بانتقاء عودة أفضل اللاعبين المعارين إلى أندية أخرى مثل عامر اللحام وأحمد رجب وحارس المرمى أمجد يحيى الذين كانوا في نادي الجيش ، بالإضافة إلى عودة اللاعب نور الحلبي والحفاظ على بعض اللاعبين السابقين أمثال الحارس أمجد السيد وأحمد قضماني ولؤي خليفة وبشار قدور ، واستقدام صفوان عبد الجواد من جبلة وعبيدة السقي من الكرامة وعودة مهمة لرجا رافع وعلي دياب.

وتابع دحبور :في ظل هذه الأمور استطعنا بناء الفريق خلال فترة قياسية وفي ظرف 25 يوماً واستطعنا مجاراة الفرق القوية وحققنا معهم التعادل.

وأكمل المدرب :تنقص الفريق بعض الأمور التكتيكية والتركيز ، وهذا سبب إضاعة ركلات الجزاء.

وختم: علينا أن نكون على قدر المسؤولية ونبتعد عن الأخطاء من أجل تعويض مافاتنا من الجولات السابقة، وسنعيد الفرحة لجمهورنا الذي ينتظر منا الكثير