أردوغان: لن نسمح للمسؤولين عن قتل خاشقجي بالإفلات من العدالة

جهينة نيوز

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح للمسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالإفلات من العدالة.

وذكر الرئيس، في خطاب ألقاه في أنقرة، "نحن مصممون على عدم السماح بتغطية على واقعة القتل والتأكد من أن كل المسؤولين، بداية من أولئك الذين أمروا بها إلى من نفذوه، لن نسمح لهم بالإفلات من العدالة".

وأشار إلى أن بعض الأشخاص كانوا غير مرتاحين بسبب إعلانه للأدلة فيما يتعلق بالتحقيق في جريمة القتل في كلمته يوم الثلاثاء.

وأضاف، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنته بعد، إذ نقوم بالتفتيش واستخراج الأدلة، والعالم يتابع هذه القضية عن كثب".