الذهب يرتفع بدعم مخاوف سياسية واقتصادية

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة مدعومة بضبابية المشهد السياسي والاقتصادي العالمي مما عزز جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1230.96 دولار للأوقية (الأونصة). ويوم الثلاثاء، لامس أعلى مستوياته منذ 17 يوليو تموز عند 1239.68 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1233.90 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك استراليا الوطني ”الذهب استفاد من ضعف الأسهم عموما وتغطية المراكز المدينة والعزوف عن المخاطرة... هناك إمكانية لمزيد من الارتفاع وسط تنامي تحاشي المخاطرة وفي ظل المخاطر الجيوسياسية“.

وعانت الأسهم العالمية هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بأرباح الشركات الأمريكية والوضع المالي للحكومة الإيطالية والتوترات التجارية والضغوط المتصاعدة على السعودية بشأن مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1141.10 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1150.50 دولار خلال الجلسة السابقة.

ورفع يو.بي.اس توقعاته لسعر البلاديوم وقال إن ”نزوح صناديق المؤشرات بلا هوادة ينبئ بعجز في السوق أوسع مما توقعنا“.

وقال البنك في مذكرة ”رغم ذلك، وفي ظل انكماش مبيعات السيارات بأسواق رئيسية، فإننا لن نلاحق موجة صعود السعر، لكننا سنتطلع إلى زيادة الانكشاف عند أي تراجع“.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.75 دولار للأوقية في حين استقر البلاتين عند 830.50 دولار.