لافروف: القمة الثلاثية الدورية للدول الضامنة لعملية أستانا ستعقد في روسيا

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان القمة الدورية القادمة لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول سورية روسيا وإيران وتركيا ستنعقد في روسيا.

وقال لافروف خلال لقائه اليوم في موسكو نواب وزراء خارجية الدول الضامنة إن جميع المراقبين يعترفون بأن صيغة أستانا هي الأكثر فعالية للتقدم على جميع مسارات تجاوز الأزمة في سورية.

ويشارك في اللقاء مع لافروف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ومبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سورية الكسندر لافرينتييف وكبير مساعدي وزير الخارجية الايرانى للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري ونائب وزير خارجية النظام التركي سيدات اونال.

وكانت القمة السابقة للدول الضامنة لمسار أستانا عقدت في العاصمة الإيرانية طهران في السابع من أيلول الماضي.