روحاني يدعو تركيا للكشف بدقة وحيادية عن جريمة قتل خاشقجي

جهينة نيوز

دعت إيران اليوم الأربعاء تركيا إلى التحقيق حول مقتل خاشقجي بشكل دقيق وحيادي لكي يكشف للعالم أبعاد هذه الجريمة.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "جريمة منظمة" ما كانت لتتم لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للرياض.

وقال روحاني، حسبما نقل الموقع الرسمي للرئاسة اليوم الأربعاء: "قتل جمال خاشقجي يعتبر جريمة منظمة لم تكن لتتمّ لولا دعم الولايات المتحدة للرياض".

وأضاف روحاني: "ندعو تركيا لمتابعة عمليات التحقيق بشكل دقيق وحيادي لكي يكشف للعالم أبعاد هذه الجريمة"، مؤكدا: "إيران تدين هذه الجريمة، وتدين مرتكبيها أيضا".

ولفت روحاني إلى أن "ارتكاب مثل هذه الجريمة يكشف طبيعة التفكير الخاطئ وهذا التفكير هو نفسه الذي خلق جماعات إرهابية مثل "داعش" متابعا "مقتل خاشقجي يكشف طبيعة النظام الذي يحكم البلاد التي تحتضن الحرمين الشريفين والمكان المقدس لدى المسلمين".