أنقرة: قريبا دوريات مشتركة للقوات التركية والأمريكية في منبج شمال سورية!

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن الدوريات المشتركة للقوات التركية والأمريكية في مدينة منبج شمال سورية تبدأ قريبا بعد انتهاء التدريبات المشتركة.

وقال أكار في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية اليوم الأربعاء: "الدوريات المشتركة للقوات التركية والأمريكية في منبج ستبدأ قريبا بعد انتهاء التدريبات المشتركة".

​وأضاف: "نحتاج للتحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأمريكية في إطار القيام بدوريات مشتركة. هذه المرحلة بدأت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول ولا تزال مستمرة حاليا في غازي عنتاب".

وفيما يتعلق بالمنطقة المنزوعة السلاح في إدلب شمالي سوريا، قال أكار: "تم سحب جزء كبير من الأسلحة الثقيلة من المنطقة، كما انسحب جزء كبير من المسلحين"، متابعا: "سألتقي مع نظيري الروسي السبت المقبل وسأبحث معه موضوع إدلب".