مي حلمي تخرج عن صمتها بعد تعرضها لوعكة صحية

الأربعاء, 24 تشرين الأول 2018 الساعة 11:38 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

مي حلمي تخرج عن صمتها بعد تعرضها لوعكة صحية

جهينة نيوز

نفت الإعلامية مي حلمي خبر تعرضها لجلطة قلبية ، وأكدت إن دخولها للمستشفى بسبب ضغط نفسي وانسداد في الشعب الهوائية.

وأعادت حلمي وعكتها الصحية للظروف التي مرت بها وألغت زواجها من الفنان محمد رشاد ، وأشارت في حديثها إن حياتهم الشخصية ملكهم وحدهم لا يحق لأحد التدخل بها وهي ليست للشهرة.

وتابعت منشورها : ياداخل بين البصلة وقشرتها .. عمركوا شوفتوا بصلة من غير قشر.

يذكر أن الإعلامية كانت مخطوبة للفنان محمد رشاد وعند التوجه إلى القاعة في ليلة الزفاف ،اختلف الاثنان وألغي الزفاف قبل دقائق من بدايته.


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