حقيقة التعاون بين عادل إمام والمؤلف تامر حبيب

الأربعاء, 24 تشرين الأول 2018 الساعة 11:26 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

حقيقة التعاون بين عادل إمام والمؤلف تامر حبيب

جهينة نيوز

حسم المؤلف تامر حبيب الشائعات التي تدور حول تعاونه مع الممثل عادل إمام في دراما رمضان 2019 ، وأكد بأنه يصب اهتمامه على إنجاز مسلسل الفنانة هند صبري "جميلة وابن السلطان".

وقال حبيب : العمل مع الزعيم يشرفني ، وأنا تحديداً أكن كل الاحترام والتقدير لقيمة بحجم الأستاذ عادل الذي يعلم ذلك خاصة لأنني أعرفه من سنوات ، ولكن كل ماتردد شائعات تفاجأت بها فلا وجود لأي اتفاقات أو ترشيحات لذلك.

وبحسب مجلة سيدتي أن الفنان عادل إمام طلب العودة إلى الكوميديا في موسم 2019 بدلاً من الدراما الاجتماعية ، وسيبدأ مناقشة الأفكار المعروضة منتصف شهر نوفمبر المقبل والتصوير مطلع شهر كانون الثاني من العام الجديد.


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