تصميم جديد ل "ماسنجر فيسبوك" يعيد النظام للتطبيق

جهينة نيوز

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء، اعتزامها إطلاق نسخة جديدة من تطبيق المحادثة الخاص بها "ماسنجر"، بتصميم جديد يعالج مجموعة كبيرة من العيوب التي أزعجت المستخدمين طوال الفترة الماضية.

ووصف موقع "TNW"، المعني بأخبار التكنولوجيا، جميع التعديلات التي تم تطبيقها على ماسنجر الفيسبوك بـ"الإيجابية"، فيما صرح ستان شودنوفسكي، نائب مدير تطبيق الماسنجر، بأن الإصدار الجديد، والذي أطلق عليه "ماسنجر4"، يتميز بالبساطة مقارنة بالنسخة القديمة.

وتابع، أن التغيير الذي تم تطبيقه كان مطلوبا منذ فترة إذ أصبح التطبيق مزدحما للغاية بمرور الوقت، فبعد أن بدأ الماسنجر كتطبيق محادثات بسيط، دخلت عليه عدة خيارات جديدة جعلته أكثر تعقيدا وصعوبة في الاستخدام، ومنها خدمات الألعاب والمتحدث الآلي "bot"، ومكالمات الفيديو، وغيرها.

وفي وسط كل هذه الخصائص والإعلانات، تصبح مهمة العثور على رسالة أرسالها صديق منذ أسبوعين فقط عملية صعبة للغاية، لذا فإن الشركة عمدت إلى إعادة الترتيب والبساطة إلى التطبيق مرة أخرى.

ومن المنتظر أنه في ظل التحديث الجديد ستصبح جميع المحادثات في علامة تبويب خاصة بها، فيما يكون تبويبا آخر مخصصا لقصص الأصدقاء أو الـ"Stories"، وقائمة منفصلة بالأصدقاء المتاحين في الوقت الحالي "أونلاين"، فيما تم تجميع الألعاب والمتحدث الآلي في تبويب خاص.

يذكر أنه من المتوقع إطلاق "ماسنجر4" في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.