مشجع يتجاوز الامن ويلتقط صورة مع رونالدو

جهينة نيوز

شهدت عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعبه القديم "أولد ترافورد" العديد من المواقف المثيرة.

وخاض البرتغالي برفقة ناديه الجديد يوفنتوس الإيطالي مباراة ضد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن مباريات دوري الأبطال الأوروبي.

وشهدت عودة البرتغالي لملعبه القديم الكثير من الترحاب من عشاق النادي الإنجليزي الذين يذكرون انطلاقة البرتغالي نحو العالمية من ملعبهم.

كما شهدت أحداث المباراة في شوطها الأول محاولة مشجع دخول الملعب خلال اللقاء والوصول للنجم البرتغالي لالتقاط صورة معه، بالرغم من الانتشار الأمني الكبير لرجال حفظ النظام.

إلا أن المشجع تمكن من الوصول إلى نجمه المفضل والتقط معه صورة سيلفي في وقت أحاط به رجال الأمن من كل جهة.

يذكر بأن النادي الإيطالي استطاع حصد نقاط المباراة كاملة بعد فوزه بهدف نظيف.