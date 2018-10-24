الإعصار "ويلا" يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادي

جهينة نيوز

ضرب مركز الإعصار "ويلا" سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادي مساء امس الثلاثاء، برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.

وبحسب "رويترز" وصلت العاصفة "ويلا"، وهي إعصار من الفئة الثالثة، إلى البر قرب بلدة تيكابان على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي منتجع ماساتلان الساحلي، وهو من المزارات السياحية في ولاية سينالوا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن "ويلا" ،أحد أقوى الأعاصير التي تصل للمكسيك من المحيط الهادي في الأعوام القليلة الماضية، ومن المنتظر أن تضعف قوته سريعا مع مضيه على البر.

وحذر المركز السكان من المغامرة بالخروج إلى "الهدوء النسبي" لعين العاصفة نظرا لأن الرياح يمكن أن تشتد فجأة.

كانت العاصفة قد اشتدت إلى إعصار من الفئة الخامسة يوم الاثنين مصحوبة برياح بلغت سرعتها 260 كيلومترا في الساعة قبل أن تضعف لاحقا.