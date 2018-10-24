الحرس الثوري: السعودية تحاول صرف انتباه العالم عن قضية خاشقجي

جهينة نيوز

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، إن السعودية والبحرين وضعتا الحرس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني على قائمتيهما للإرهاب كمحاولة لصرف انتباه العالم عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" عن نائب مسؤول الأمن بالحرس الثوري في طهران، الجنرال إسماعيل كوثري، قوله حول هذا الشأن: "إن السعودية في مأزق لا تستطيع الخروج منه بسهولة… حكام السعودية يحاولون صرف انتباه العالم والمنطقة عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصليتهم في تركيا".

وأضاف كوثري، حسب الوكالة: "يجب محاسبة القادة السعوديين على أفعالهم".

يذكر أن المملكة العربية السعودية والبحرين وضعتا، يوم الثلاثاء، الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، على قائمة الإرهاب.

وقال بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "في إطار التنسيق المشترك، قامت كل من (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين بتصنيف 4 أسماء، سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها، تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من: (قاسم سليماني، حامد عبداللاهي، عبدالرضا شهلاي، والحرس الثوري الإيراني)

وقاسم سليماني هو جنرال إيراني معروف، وقائد فيلق القدس منذ 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة أساسا عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية. وهو من قدامى المحاربين في الحرب العراقية ـ الإيرانية في الثمانينيات.