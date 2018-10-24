مليارات الليرات لإعادة كهرباء ريف دمشق لما كانت عليه.. ونحو 3 مليارات قيمة أضرار الشبكة في القنيطرة!

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين اهتمامها في عددها الصادر اليوم الاربعاء 24 تشرين اول 2018 على ما تقوم به الشركة العامة الكهرباء حيث بلغت قيمة مراكز التحويل في محافظة ريف دمشق منذ بداية عام 2018 حتى تاريخه، حوالي 2 مليار ل. س، والتكلفة الإجمالية لمد الخطوط حوالي 2 مليار ل. س، والأبراج حوالي 300 مليون ل. س. تم وضع وصيانة وتأهيل نحو 204 مراكز تحويل، ومد خطوط متوسطة.

وضمن الخطة الموضوعة لوزارة الكهرباء من أجل إعادة الإعمار تم تنفيذ عدد من مشاريع التأهيل في الغوطة الشرقية فتم وضع حوالي 10 مراكز تحويل في كفر بطنا وشبكات متوسط ومنخفض، و14 مركز تحويل في سقبا، ومركزي تحويل في كل من جسرين وشبعا ومزرعة بيت جن، ومركز تحويل واحد في كل من حمورية وحزة وزملكا وعين ترما، ووضع 4 مراكز تحويل في كل من حران العواميد وعربين، 6 مراكز تحويل في كل من الدحاديل و العتيبة و15 مركز تحويل في السبينة، 7 محولات في الديرخبية، وبالنسبة للمناطق التابعة لقسم كهرباء النشابية تم وضع 11 مركزاً، ووضع 8 محولات في مناطق دروشا، مغر المير، الخزرجية وحينة، و5 محولات في مرج سلطان، إضافة إلى شبكات متوسط ومنخفض و32 برجاً كهربائياً.

وتم تزويد كل من الزبداني ومعضمية الشام والسبينة والدير خبية بشبكات توتر متوسط ومنخفض.

ومن أجل الصيانة تم العمل من قِبل ورشات كهرباء ريف دمشق بتأهيل وصيانة طريق المطار بوضع حوالي 25 قاطعاً هوائياً وكابلات متوسط، ووضع 10 قواطع هوائية في جرمانا وإبدال أعمدة وأبراج، إضافة إلى تأهيل وصيانة في قسم كهرباء الكسوة من خلال وضع 20 قاطعاً هوائياً وعدداً من الأبراج والأعمدة، وتأهيل المناطق التابعة لقسم كهرباء دوما، وفي قسم كهرباء التل تم وضع عمود كهربائي وعمود حديدي، إضافة إلى تأهيل وصيانة في قسم كهرباء النشابية من خلال إبدال أعمدة خشبية وأبراج.

وفي ذات السياق أعلن مدير عام كهرباء القنيطرة المهندس خالد سليمان أن قيمة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والشبكات الكهربائية بالقنيطرة تقدر بنحو مليارين وتسعمئة مليون ليرة سورية, وذكر سليمان أن ورشات الكهرباء تواصل أعمال إعادة تأهيل وصيانة وإصلاح خطوط شبكات الكهرباء ومحطات التحويل في جميع القرى المحررة من المحافظة, وإن الشركة العامة لكهرباء القنيطرة تركز في أولويات عملها على تأمين التيار الكهربائي لآبار مياه الشرب, وتأهيل خط التوتر المتوسط المغذي لآبار مياه الشرب والقطاعات الخدمية والاقتصادية والدوائر الرسمية في المحافظة, وأضاف مدير كهرباء القنيطرة أن أعمال إعادة التأهيل تسير بالتوازي مع التحضير لبدء العمل بالخطة الإسعافية بالتعاون مع الشركة السورية للشبكات لتأهيل 75 من الأعمدة وخطوط الشبكة الكهربائية بين بلدات مسحرة ونبع الصخر وسويسة في القطاع الأوسط من المحافظة من أجل الربط بين شبكات نقل التيار من محطة آيوبا في القطاع الشمالي وقرى وبلدات القطاعين الأوسط والجنوبي وصولاً إلى قرية الرفيد أقصى جنوب المحافظة وبطول 50 كم وتركيب أبراج وأعمدة وفق الإمكانات المتوافرة في الشركة, وتعمل شركة الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الخدمية بشكل متسارع على إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمية ولاسيما الكهرباء والمياه بالتوازي مع عودة الأهالي المهجرين إلى منازلهم, ولفت سليمان إلى بدء عودة التيار الكهربائي إلى قرى أوفانيا والحرية ورسم أبو شبطة والحميدية خلال الأيام الماضية.