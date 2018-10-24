إيران تندد بعقوبات أمريكية واسعه عليها شملت الأنترنيت و تقنية المعلومات

جهينة نيوز:

ندد مساعد وزير الاتصالات ورئيس منظمة تقنية المعلومات في ايران ازالة تطبيقاتها الوطنية من متجري App Store و Google Play ووضع قيود على نيل الايرانيين للعديد من البرمجيات.

وأدان أمیر ناظمي، في كلمته خلال الاجتماع الاستشاري الثالث والستين لمنظمة آيكان العالمية (GAC) بالحظر الاميركي الاحادي على ايران في مجال تقنية المعلومات.

ووصف الحظر الاحادي بمثابة "اجراءات قسرية من جانب واحد" (UCM) والتي تشكل نموذجا واضحا على انتهاك حقوق اضعف الشرائح الاجتماعية.

واعتبر ان الحظر يستهدف البنى التحتية للبلد وينتهك الحقوق المدنية للشعب كحق الحياة والصحة والسلام والتنمية كما انه ينتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع.

وعدّ "الاجراءات القسرية الاحادية الجانب" بمثابة تهديد لحق التنمية لاسيما تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، لافتا الى ان موقع آمازون تعرض للاستجواب في عام 2017 بسبب بيع سلع لايراني بقيمة 300 دولار.

واعتبر ان التدخلات الاحادية الجانب لبلدان مثل اميركا لاتعيق العملیات المالية وتبادل السلع من قبل البلدان الاخرى وانما تعيق مسار المعلومات والبيانات ايضا.

ونوه الى ان الحظر الأميركي يشمل صادرات التكنولوجيا إلى إيران ، وفقًا للقوانين التي وضعها هذا البلد ، كالتصدير ، وإعادة التصدير ، بيع وتوريد أي نوع من السلع أو التكنولوجيا أو الخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر من اميركا أو شخص أميركي في أي مكان في العالم كمايتضمن هذا الحظر أيضًا وصول الإنترنت من قبل الأميركيين إلى الإيرانيين.

ولفت الى ان الحظر يشمل كذلك، ان أي شخص إيراني لايمكنه استخدام منتجات Adobe AMD ، و MATLAB ، و McAfee ، وغيرها، بالإضافة إلى بعض خدمات Google ، أو Microsoft ، أو ESET ، أو Oracle ، أو خدمات الويب المختلفة الخاصة بها، وحتى البرامج الأساسية للمعدات الطبية لم تستثنى من هذا الحظر.

وقال إننا نؤيد جهود العديد من ممثلي الحكومة لتعزيز استقلالية (ICANN) من قانون اميركا وتعزيز قدرتها على مقاومة عقوبات OFAC ضد دول وبلدان أخرى.

واعتبر ان لاشيء أكثر ضرراً لـ ICANN من القيود التعسفية على حرية الوصول إلى الإنترنت والبيانات والمعلومات من قبل بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية غير شرعية.

ويشار الى انه خلال العام الجاري، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ICANN الثالث والستين ، عقد اجتماع رسمي رفيع المستوى بدعوة من الحكومة الإسبانية في اطار اجتماع GAC ، بحضور ممثلين من مختلف الدول على مستوى وزير أو مساعد الوزير.