وكالة: تركيا فشلت و الجيش السوري يستعد لعمل عسكري في إدلب

جهينة نيوز:

يخطط الجيش العربي السوري لعملية عسكرية في محافظة إدلب لطرد الإرهابيين و ذلك بعد رصد أسلحة ثقيلة في المنطقة المنزوعه السلاح و عمليات تحصين يقوم بها الإرهابيين في إدلب.

و نقلت وكالة فارس عن قائد عسكري ميداني في الجيش العربي السوري أن الإرهابيين يقومون بتعزيز المواقع و قد رصدت القوات السورية تحصينات و أسلحة ثقيلة تتضمن مدافع و دبابات فضلاً عن إستمرار الهجمات إنطلاقاً من المنطقة المنزوعه السلاح.

و نقلت الوكالة عن القائد الميداني أن مجموعه أجناد الشام الارهابية قامت بقصف مواقع للجيش السوري من مكان قريب جداً من نقطة مراقبة تركية و قد إندلع قتال واسع, و أفاد القائد للوكالة الإيرانية بأن هناك تجهيز لعمل عسكري لتحرير المحافظة من الإرهابيين في حال إصرارهم على البقاء في المنطقة.