أبراج يوم الأربعاء 2018/10/24 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 10/24:ذكي،ثابت،حكيم وواعي،محب للحياة والاستقرار،تجاهل سلاحك الأقوى، استعد الفترة القادمة للشهرة والعمل في مجال الفن والإعلام فرصة تعلم أثارها بعيدة المدى للبعض تحقق نجاح على صعيد المال للبعض ارتباط عاطفي للبعض تغيير سكن وانتقال من مكان إلى آخر.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: القمر ببرجك صباحا تركز على عملك تأخذ قرار حاسم على صعيد مهني تحقق مكاسب كبيرة الحظ إلى جانبك استغل الفرصة اختلط مع الغرباء وعزز علاقاتك معهم.

برج الثور:تمضي فترة متعبة قبل انتقال القمر إلى برجك مساء يمنحك طاقة وحيوية كبيرة تعمل بنشاط تحقق هدفك بعد انتظار تكتشف أسرار جديدة انتبه على صحتك.

برج الجوزاء: تنشط اجتماعيا صداقات جديدة ومعارف خطواتك ثابتة وايجايية تحقق امنياتك بهدوء لا تراهن على شيء جديد.

برج السرطان: تواجه صعوبات بسبب عملك المتراكم أعد ترتيب أمورك ورتب اولوياتك أنجز المهم منه لا تضغط على صحتك وأعصابك مساء سهرة أو دعوة عشاء تجمعك بأصدقاء من الماضي.

برج الأسد: تفكر بالقيام في رحلة قصيرة تتعلق بشأن تربوي قد يسبب لك انتقال القمر إلى برج الثور توتر وقلق ابتعد عن المشاكل وركز على أمورك المهنية واتبع حدسك وحافظ على سمعتك الطيبة .

برج العذراء: فترة إيجابية تتخلص من مشاكل مالية تنعطف نحو الأفضل لا توقع على عقد جديد أو تفاوض بشأن عمل مالي حتى تحصل على ضمانات تدعم أمورك القانونية وانتبه على صحتك.

برج الميزان:تهتم بقضية مالية أنت تحب الأوضاع الواضحة والصريحة لذلك خليك دقيق واحسب حساب لكل القضايا حتى تجتاز جميع الصعوبات وتحقق نجاحات للبعض تهتم لأمر شخصي عاطفي.

برج العقرب: نظم أعمالك بهدوء وادرس كل الاتفاقيات حتى تحقق نجاح تعاني من قلق عاطفي عالج الوضع مع الشريك قد يهرب من قسوتك .

برج القوس:يبتسم لك الحظ تناقش بقضايا وتقوم باتصالات ولقاءات تصل صدفة إلى فرصة مميزة بالعمل تناسب مصالحك ركز على عمل إضافي واهتم بالتفاصيل.

برج الجدي: تنشغل بأمورك العائلية تصطدم مع أحد من أفراد عائلتك بادر بالمصالحة، يلعب الأصدقاء دور مهم بسير يومك لقاءات وعمليات مالية وتجارية، للبعض خبر يخص الأولاد.

برج الدلو: تستفيد من وقتك وتحقق أمنية على صعيد مشاريع ونقاشات لا تكشف عن اسرارك واوراقك للآخرين بالمقابل لا تجرح أحد بكلامك وتصرفاتك .

برج الحوت: تقدم مساعدة لشخص من محيطك تستفيد من وضعك المادي بذكاء تفكر بالقيام بعمل جماعي وتعطي اهتمامك للتحرك القريب على صعيد سفر واتصالات.