اختتام فعاليات ملتقى التسويق الثاني.. والخروج بتوصيات تنفيذية

جهينة نيوز_ عبادة محمد

اختتم اليوم ملتقى مدراء التسويق والمبيعات الثاني الذي أقامته الجمعية السورية للتسويق على مدى يومين متتالين، إيمانا منها بأن التسويق علم يتم من خلاله وضع الخطط التي تدفع العملاء للإقبال على الخدمات والمنتجات

وقد استعرض الحضور أوراق العمل المقدمة التي حظيت بنقاش مستفيض حول ما تضمنته من طروحات علمية وافكار وحلول عملية

وأكد مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي، الذي شارك كمحاضر، على أهمية الملتقى والمداخلات التي جرت فيه وتناولتها الجمعية بحرفية عالية

وأشار خربوطلي إلى خصوصية السوق السورية وحاجة الشركات إلى معلومات عن الزبائن والمنافسين وقاعدة البيانات موضحا أهمية صنع المعلومة من قبل الشركة عن طريق الاستبيانات والمسوحات

وتحدث استشاري العلاقات العامة في شركة لايك ليغو رائد صليبي إلى جهينة نيوز أن الملتقى طرح عدة محاور وحلول للوصول إلى علم تسويقي جديد بتبادل الخبرات بين مدراء التسويق

وبين في معرض حديثه أن التسويق والمبيعات مكملان لبعضهما على ارض الواقع موضحا ان دور العلاقات العامة بناء الفكر الكامل للمؤسسة وطرح مفاهيم جديدة للجمهور

وبعد النقاشات التي دارت والنقاط الهامة التي تمت إثارتها والطروحات التي تداولها الملتقى تم الخروج بتوصيات ليتم تنفيذها حتى موعد الملتقى الجديد في العام القادم وأهم هذه التوصيات إطلاق يوم التسويق السوري واطلاق معرض متخصص بمنتجات العمل الأهلي والعمل مع الاتحاد السوري لشركات التأمين لنشر ثقافة التأمين كما تم توزيع الشهادات على المشاركين