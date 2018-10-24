الاسير المحرر بشر المقت: أهالي الجولان سيجبرون المحتل على إلغاء الإنتخابات

الثلاثاء, 23 تشرين الأول 2018 الساعة 23:59 | شؤون محلية, أخبار محلية

الاسير المحرر بشر المقت: أهالي الجولان سيجبرون المحتل على إلغاء الإنتخابات

جهينة نيوز:

جدد الأسير المحرر بشر المقت رفض أهالي الجولان السوري المحتل للمخططات الإسرائيلية المتمثلة بإجراء انتخابات ما يسمى “المجالس المحلية” في الجولان السوري المحتل مشددا على أن هذه الانتخابات باطلة ولا قيمة لها.

وقال المقت في تصريح لمراسل سانا إن أبناء الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الوطن الأم سورية ويقفون صفا واحدا ضد هذه الانتخابات وسيجبرون الاحتلال على إلغائها.

وشدد المقت على أن أهالي الجولان واثقون بالنصر والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الذي فشل في طمس تاريخ وهوية الجولان السوري المحتل.

وكان أهالي الجولان السوري المحتل أعلنوا رفضهم لهذه الانتخابات التي أعلنت سلطات الاحتلال عن إجرائها نهاية الشهر الجاري بإحراق البطاقات الانتخابية ومقاطعة الترشح والانتخاب وتنفيذ اعتصامات يومية ورفع الشعارات المناهضة لمخططات الاحتلال والمطالبة بالعودة إلى الوطن سورية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين مؤءخرا رفض سورية قيام الاحتلال الإسرائيلي بإجراء انتخابات لما يسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل مشددة على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وسيعود إلى الوطن سورية عاجلا أم آجلا


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