الحرس الثوري الإيراني يرد على تصنيفه إرهابيا من قبل السعودية والبحرين

جهينة نيوز

اعتبر الحرس الثوري الإيراني في رده على تصنيفه تنظيما إرهابيا من قبل السعودية والبحرين أن هذه الخطوة تأتي بسبب سعي السلطات السعودية لصرف الانتباه الدولي عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، في البيان، إن قتل خاشقجي "جريمة لن يكون محوها أمرا سهلا"، داعيا إلى محاسبة "زعماء السعودية" على خلفية هذه القضية، حسب تعبيره.

يذكر أن المملكة السعودية والبحرين وضعت الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، على قائمة الإرهاب.

و سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف أربعة أسماء على قائمة الإرهاب ، وهم كل من:

1- قاسم سليماني

2- حامد عبداللاهي

3- عبدالرضا شهلاي

4-الحرس الثوري الإيراني

المصدر وكالات