تطبيق قرارات اللجنة المشرفة على الدوري المحلي

الثلاثاء, 23 تشرين الأول 2018 الساعة 22:52 | رياضة, كرة القدم

تطبيق قرارات اللجنة المشرفة على الدوري المحلي

جهينة نيوز:

وافق اتحاد الكرة السوري على قرارات اللجنة المشرفة على الدوري المحلي بعد دراسة تقارير الحكام والمراقبين في نهاية مواجهات الجولة الخامسة وبدأ بتنفيذها.

وجاء أبرزها إيقاف عمار الشمالي مدرب الوثبة مباراة واحدة بسبب اعتراضاته المتكررة على قرارات حكم مباراة فريقه مع تشرين.

وتغريم الوثبة وتشرين بمبلغ قدره 200 ألف ليرة سورية لعدم قيام لاعبي الفريقين بمصافحة بعضهم البعض بعد انتهاء المباراة.

بالإضافة لإيقاف المهاجم أنس البوطة مباراة واحدة لقيامه بحركة غير أخلاقية تجاه جمهور تشرين بعد تسجيله هدف الفوز.

وغرم الشرطة بمبلغ 50 ألف ليرة سورية لعدم تقيده بالتعليمات بخصوص تسمية مدير الفريق.


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