لأول مرة في لبنان .. البطولة العربية لصيد الأسماك

جهينة نيوز:

نظم الاتحاد اللبناني لرياضة صيد الأسماك بالتعاون مع مهرجان لبنان الرياضي المائي ، البطولة العربية لصيد الأسماك لعام 2018 في خليج جونيه بمشاركة صيادين من لبنان والكويت وتونس، واستمرت المنافسة ليومين في ظل طقس ماطر.

وحضر البطولة رئيس الكونفيديرالية العربية لرياضة صيد الأسماك "مختار حسين" وأعضاء الكونفيديرالية ، رئيس الاتحاد اللبناني لرياضة صيد الأسماك محمد عويدات وأعضاء الاتحاد ، رئيس مهرجان لبنان الرياضي المائي سيمون خوري ورؤساء الوفود العربية.

ووزعت الكؤوس والجوائز خلال حفل أقيم في النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك لكل من اللبناني نضال فواز والكويتي حامد السيار ومشعل سعدون بجائزة السمكة الأكبر وزناً.

المصدر : المنار