سقوط رجل في منجم مليء بالثعابين

الثلاثاء, 23 تشرين الأول 2018 الساعة 22:49 | منوعات, منوعات

سقوط رجل في منجم مليء بالثعابين

جهينة نيوز:

سقط جون وادل (62) عام في منجم مهجور تعيش فيه الأفاعي ، بعدما انقطع الحبل المعدني الذي كان يستخدمه للوصول إلى القاع ، وتم إنقاذه بعد 40 ساعة.

واجه وادل صعوبة في مواجهة الثعابين التي تعيش في المنجم لأنها بدأت بالزحف نحوه محاولة لدغه ، لكنه تمكن من قتل ثلاثة منها خلال الأربعين الساعة التي قضاها في القاع ، بالإضافة إلى معاناته في فقدان شبكة الاتصال الهاتفي والأكل والشرب.

ولكن لحسن حظه بأنه كان على اتفاق مع جاره باللحاق به إذا لم يعد في اليوم التالي، ويقول جاره : عندما وصلت بسيارتي إلى المكان سمعت صرخات طلب المساعدة ، واتصلت برجال الإنقاذ الذين سحبوه من القاع في عملية استمرت إلى 6 ساعات ، نقل بعدها إلى المستشفى التي عالجت كسور في قدميه.


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