أيمن رضا : لا أطالب بأجور عالية للمشاركة في أي عمل درامي

الثلاثاء, 23 تشرين الأول 2018 الساعة 22:48 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

أيمن رضا : لا أطالب بأجور عالية للمشاركة في أي عمل درامي

جهينة نيوز:

صرح الممثل أيمن رضا لإحدى الإذاعات السورية : بأنه لا يطالب بأجور عالية للمشاركة في أي عمل درامي مقارناً أجره بباسم ياخور وبسام كوسا.

وقال : لا أدري لماذا تتفاجئ أي جهة منتجة عندما أطالب بأجر عالي ، على الرغم من أني أطلب بناء على أجور فنانين من نفس الدرجة.

وأضاف : باسم ياخور يتقاضى 150ألف دولار ، وبسام كوسا 200 ألف دولار ، بينما أنا أتقاضى حوالي 40 ألف دولار.

وتابع : إن تحول العديد من الممثلين إلى مخرجين أمثال حاتم علي ، دفع هؤلاء إلى تهمشينا خوفاً من تجاوزهم أو لعدم قدرتهم على فرض سطوتهم علينا ، كما فعلوا مع باقي النجوم أمثال قصي خولي وباسل خياط.


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