بنك البركة يساهم في دعم برنامج تدريبي لطلاب الدراسات العليا في كلية العمارة مع مركز إحياء تراث العمارة في مصر

جهينة نيوز:

ضمن البرنامج التدريبي لطلاب الدراسات العليا في كلية العمارة جامعة دمشق و بالتعاون مع بنك البركة سورية , قام طلاب ماجستير ترميم المباني التاريخية و إعادة تأهيل المواقع الأثرية والطبيعية في كلية هندسة العمارة برحلة علمية إلى مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية في القاهرة , تم من خلالها زيارة أهم المعالم الأثرية و الإسلامية والاطلاع على أهم وأحدث الدراسات المتعلقة بالعمارة الإسلامية بإشراف الدكتور صالح لمعي رئيس المركز .

وبهذه المناسبة صرح السيد محمد عبدالله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية : "نعتز بإتاحة الفرصة لنا في بنك البركة سورية كي نساهم برعاية هذه الرحلة العلمية والمبادرة الهامة والتي تهدف الى توفير فرصة لتأهيل كوادر وطنية وتزويدها بتدريب علمي وعملي متطور في قواعد ترميم الاثار والحفاظ على التراث المعماري المتميز.

واستطرد حلبي قائلا كلنا ثقة ان المعرفة والخبرات التي تم استخلاصها سيتم استخدامها من قبل المشاركين خلال مرحلة إعادة الاعمار بإذن الله."

كما صرحت المهندسة يارا توما المشرفة العلمية على الرحلة : " فرصة عظيمة أتاحتها جامعة دمشق وكلية الهندسة المعمارية بدعوة من السفارة المصرية لطلاب ماجستير ترميم المباني التاريخية و إعادة تأهيل المواقع الأثرية والطبيعية لزيارة جمهورية مصر العربية وعودة الرحل العلمية التقنية لزيارة أهم عمليات الترميم و مشاريع التأهيل التي تضمن للطالب توسع أفقه باطلاعه على أهم التجارب العالمية في الوطن العربي والعالم وذلك في كنف و اهتمام كل من يرعانا...

الشكر لكل من وزارات الإدارة المحلية والسياحة والنقل. والشكر لبنك البركة وكل من دعمنا وساهم في نجاح هذه الزيارة...

و كل التحية لأساتذة ماجستير الترميم المساعدين لتنسيق و تنظيم هذه الرحلة العلمية .والتقدير لطلاب الدفعات الثلاثة لالتزامهم ونظامهم و اهتمامهم ومحاولتهم الاستفادة بأكبر قدر من المعلومات و التقنيات و تجارب الترميم ".

يشار إلى أن " بنك البركة سورية " حصد جائزتي مؤسسة CPI Financial كأفضل مصرف إسلامي في سورية و أفضل مؤسسة مالية ملتزمة في المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية لعام2017 في سورية .