واشنطن تلوح بعسكرة الفضاء

جهينة نيوز:

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الاميركي الثلاثاء ان قوة الفضاء التي يريد دونالد ترامب تشكيلها، ستكون في مرحلة أولى “قيادة موحدة”، وهي درجة أقل من وضع الجيش السادس كما تم التخطيط لها في الاصل.

وأوضح في اجتماع للمجلس الوطني للفضاء الذي نفض ترامب الغبار عنه العام الماضي، ان الادارة الاميركية تنوي انشاء قوة فضاء مستقلة قبل 2020.

وسيطلب الرئيس في مرحلة أولى من الكونغرس جمع العسكريين والمدنيين العاملين اليوم في مجال أمن الفضاء تحت قيادة موحدة، على غرار القوات الخاصة.

وقال نائب الرئيس اثناء نشاط نظمته صحيفة واشنطن بوست “ان المجلس الوطني للفضاء أوصى الرئيس بالبدء باقامة قيادة فضائية موحدة كما فعلنا مع القوات الخاصة”.

وقال “لنبدأ بوضع الجميع تحت قيادة موحدة” مضيفا أنه يريد انشاء وكالة لتنمية الفضاء تكلف تطوير التكنولوجيا. واضاف ان نحو 60 الف شخص يهتمون حاليا بأمن الفضاء موزعين على مختلف فروع القوات المسلحة وفي أجهزة الاستخبارات.

وأوضح نائب الرئيس “في مرحلة أولى الامر لا يشبه باقي الفروع العسكرية، سيكون دعما” لها و”يمكن للكونغرس في المستقبل والحكومات المقبلة ان تطور قوة الفضاء وتجعلها اكبر كما تريد”.