بعد امريكا,, السعودية والبحرين تضعان سليماني و الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

الثلاثاء, 23 تشرين الأول 2018 الساعة 21:38 | سياسة, عالمي

بعد امريكا,, السعودية والبحرين تضعان سليماني و الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

جهينة نيوز

وضعت المملكة العربية السعودية والبحرين الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، على قائمة الإرهاب.

وقال بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "في إطار التنسيق المشترك، قامت كل من (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين) بتصنيف أربعة أسماء، سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها، تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من:

1 ـ قاسم سليماني

2 ـ حامد عبداللاهي

3 ـ عبدالرضا شهلاي

4 ـ الحرس الثوري الإيراني

وقاسم سليماني هو جنرال إيراني معروف، وقائد فيلق القدس منذ 1998، شارك في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.


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