الكرملين: اتفاق مبدئي على عقد قمة بوتين - ترامب في باريس 11 نوفمبر

جهينة نيوز

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي خلال زيارته إلى باريس يوم 11 من نوفمبر المقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أوشاكوف للصحفيين اليوم أن المشاورات التي أجراها مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية جون بولتون، أثناء زيارته الحالية إلى موسكو، مع ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين توّجت بالتوصل إلى اتفاق مسبق بشأن إمكانية عقد قمة جديدة بين الرئيسين على هامش الفعاليات الرسمية المقررة في العاصمة الفرنسية بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين أكد هذا الاتفاق أثناء لقائه ببولتون في وقت سابق من اليوم.

وأوضح المسؤول الروسي أن مسألة مدة اللقاء الثنائي ستعود إلى الرئيسين نفسيهما، مشددا على أن هذا اللقاء سيكون متكاملا وسيجري التحضير له بكل جدية.

وأكد أوشاكوف أن أهم أعضاء الوفدين المرافقين للرئيسين في باريس سيحضرون اللقاء.