ضابط رفيع المستوى يزور قاعدة الاحتلال الامريكي في التنف سراً

جهينة نيوز:

وصل قائد عمليات جيش الإحتلال الأمريكي في الشرق الأوسط "الجنرال جوزيف فوتيل" أمس قاعدة الاحتلال الامريكي في التنف بزيارة غير معلنة و سرية.

وزار فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على عمليات الولايات المتحدة العسكرية بالشرق الأوسط، قاعدة الاحتلال الامريكي في التنف برفقة مجموعة من الصحفيين و لكن تم منعهم من التغطية خلال وجوده، وذلك في أول مرة تفتح فيها قاعدة الاحتلال الأمريكية أبوابها أمام وسائل الإعلام.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير نشرته اليوم إلى أن البنتاغون طلب من الصحفيين الذين زاروا القاعدة عدم تغطية الحدث حتى مغادرة فوتيل للمنطقة، وذلك "لدواع أمنية".

وزعم الجنرال الأمريكي الذي بلاده تدعم داعش بأن لدى قواته مهمة دحر "داعش" علماً بأن الإحتلال الامريكي في التنف لم يخض أي معركة ضد داعش بل كان خط إمداد لداعش ولايزال، و زعم القيادي الامريكي ان تواجد الاحتلال الامريكي في التنف لديه تأثير غير مباشر على ما اسماه "بعض الأنشطة الخبيثة" التي تسعى إيران ووكلاؤها إلى ممارستها، وهو ما قصد به حفظ امن الكيان الاسرائيلي من ايران و دعم داعش في المنطقة.

وأشار الجنرال الذي أمضى في القاعدة نحو ست ساعات إلى "دور قوات التحالف في تهيئة الظروف للتسوية السياسية في سوريا"، موضحا أن التواجد الأمريكي في سوريا يشكل أداة ضغط في أيدي الدبلوماسيين الأمريكيين، و هو ما يشير الى أن الوجود الأمريكي إحتلال للضغط ولا علاقة له بالحرب على الارهاب