أول تصريح لابن سلمان في مؤتمر الرياض الاستثماري!

جهينة نيوز:

قالت وكالة رويترز للأنباء إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غادر قاعة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض بعد وقت قصير من حضوره دون أن يلقي كلمة كانت مقررة لها.

ونقلت الوكالة تصريحات مقتضبة لابن سلمان قال فيها إنه راض عن المؤتمر، موضحا أن "إن المؤتمر عظيم، مزيد من الناس ومزيد من المال".

وشهد المؤتمر الذي انطلق اليوم الثلاثاء، مقاطعة واسعة من عشرات الشركات العالمية والشخصيات السياسية والاقتصادية وقادة الأعمال على خلفية قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مبنى قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.