ترامب يهدد بتعزيز ترسانة بلاده النووية

جهينة نيوز:

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعزيز ترسانة بلاده النووية وذلك بعد أن أعلن السبت الماضي نيته الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية القصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع روسيا قبل أكثر من ثلاثة عقود.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله للصحافيين بالبيت الأبيض في إشارة إلى الترسانة النووية الأميركية: “سوف نستمر بتعزيزها وهذا تهديد إلى أي جهة تريدون ويشمل الصين وأيضا روسيا وأي جهة أخرى تريد أن تلعب هذه اللعبة”.

وزعم ترامب أن روسيا لم تلتزم بروح المعاهدة أو بالمعاهدة بحد ذاتها مبينا ان الولايات المتحدة ستطور هذه الأسلحة ما لم توافق روسيا والصين على “التوقف عن ذلك”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أكد أمس أن نية الولايات المتحدة الانسحاب من المعاهدة التي تلتزم بها موسكو هي “مسالة مثيرة للقلق ويمكن أن تجعل العالم أكثر خطورة”.

يذكر أنه تم توقيع المعاهدة بين موسكو وواشنطن بشأن قيام الطرفين بتدمير ترسانتيهما من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى فى عام 1987 وشملت المعاهدة مجموعة واسعة من الصواريخ ذات المدى المتراوح بين 500 و1000 كم وبين 1000 و5500 كم الا ان ترامب اعلن من طرف واحد عزم بلاده الانسحاب منها.