البحرية الروسية تتسلم غواصتين نوويتين جديدتين

جهينة نيوز:

صرح ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بأن شركة "سيفماش" تسلم البحرية الروسية العام المقبل الغواصتين النوويتين "الأمير فلاديمير" من مشروع "بوريه-آ" و"قازان" من مشروع "ياسين-إم".

وقال الناطق إن اختبار الغواصتين يجري على قدم وساق، لتكونا جاهزتين عام 2019 لبدء الخدمة في تشكيلة البحرية الروسية.

وأوضح الناطق أن برنامج تسليح الجيش الروسي لأعوام 2019-2025 يقضي بتنظيم الإنتاج الصناعي للغواصات التابعة للمشروعين المذكورين.

وتعد غواصة "قازان" الأولى من مشروع "ياسين-إم" الذي يقضي بإنتاج 5 غواصات أخرى. وتحمل على متنها 8 منصات لصواريخ "كاليبر" المجنحة التي يبلغ مدى عملها نحو ألفي كيلومتر. ويبلغ عمق غوصها 600 متر، وسرعتها 31 عقدة بحرية وإزاحتها تحت الماء 13.8 طن، وطولها نحو 140 مترا.

أما غواصة "الأمير فلاديمير" النووية الاستراتيجية فتنتمي إلى مشروع "بوريه-آ" الذي يقضي بإنتاج 4 غواصات أخرى. وتتميز الغواصة بالتخفي الفائق عن الرادارات المائية المعادية، ويمكن أن تغوص إلى عمق 400 متر. وتبلغ سرعتها 29 عقدة بحرية. وتحمل الغواصة على متنها 16 صاروخا باليستيا نوويا من طراز "بولافا"، يبلغ مدى إطلاقها 8 آلاف كيلومتر.