انخفاض الليرة التركية بعد انسحاب الحزب القومي من تحالفه مع الحزب الحاكم

جهينة نيوز

انخفضت العملة التركية اليوم الثلاثاء بعدما أعلن الحزب القومي التركي أنه لن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المحلية العام المقبل.

وانخفضت العملة التركية إلى 5.8475 ليرة للدولار الواحد بعدما أغلقت الجلسة السابقة عند 5.6640 ليرة للدولار، أي أن الليرة تراجعت بنسبة 3% مقابل الدولار.

وتتجه العملة التركية بذلك نحو تسجيل أسوأ أداء يومي خلال ما يزيد على شهر.

وفقدت العملة نحو 35% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح جماح التضخم، وبفعل الخلاف الذي اندلع بين أنقرة وواشنطن على خلفية حبس القس الأمريكي، أندرو برونسون، الذي أفرجت عنه مؤخرا تركيا بعد عامين من الاحتجاز.

المصدر: "رويترز"