1.6 مليون سيارة "بي إم دبليو" مهددة بالاشتعال

جهينة نيوز

قامت شركة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" بإستدعاء حوالي 1.6 مليون سيارة لسحبها من الأسواق العالمية بسبب عطل محتمل في نظام إعادة تدوير الغاز العادم والذي من الممكن في أسوء الأحوال أن يتسبب بحريق.

الخبر الذي نشرته محطة "Bayerischer Rundfunk" نقلا عن بيان من الشركة الألمانية، جاء فيه بأن السيارات التي سيتم سحبها هي سيارات تعمل على الديزل وتم تصنيعها ما بين أغسطس/آب 2010 وأغسطس/آب 2017.

و أثبتت التحقيقات بأن هناك مشاكل في جهاز التبريد في نظام إعادة تدوير الغاز العادم، ومع وجود الحرارة الأمر الذي يعرض السيارة للاشتعال.

وكانت قد سجلت في هذا العام حوالي 40 حالة اشتعال لسيارات الشركة في كوريا الجنوبية فقط، والحوادث أكثرها وقعت صيفا.

وتم استدعاء حوالي 100 ألف سيارة من البلد الآسيوي.

وفي وقت لاحق، فرضت السلطات المحلية حظرا مؤقتا على سيارات "بي إم دبليو" التي لم تجتز الفحص الأمني، وبدأت التحقيق في أسباب الحرائق.

كما طالب مالكو السيارات الشرطة المحلية بإجراء تحقيق جنائي في فرع الشركة الألمانية في كوريا الجنوبية.