مورينيو باق مع مانشستر يونايتد حتى نهاية عقده

الثلاثاء, 23 تشرين الأول 2018 الساعة 14:41 | رياضة, كرة القدم

مورينيو باق مع مانشستر يونايتد حتى نهاية عقده

جهينة نيوز

نفى البرتغالي جوزيه مورينيو التكهنات بشأن عودته لتدريب ريال مدريد قائلاً إنه يرغب في البقاء مدرباً لمانشستر يونايتد حتى بعد انتهاء عقده الحالي.

وينتهي عقد مورينيو مع مانشستر يونايتد في 2020 ويملك النادي خيار التمديد لمدة عام إضافي.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جوفنتوس في دوري أبطال أوروبا: “مستقبلي هنا في مانشستر يونايتد.. أنا مرتبط بعقد وحتى آخر يوم في هذا العقد لن أفكر إلا في مانشستر يونايتد.. أود البقاء أيضا حتى بعد نهاية العقد”.

وأكد مورينيو أن يونايتد سيخوض المباراة على ملعب أولد ترافورد بدون ستة من لاعبيه في ظل غياب أليكسيس سانشيز ومروان فيلاني وجيسي لينغارد وديوغو دالوت وسكوت مكتوميناي وفيل جونز.


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