طلاب جامعة البعث يبتكرون ذراعا آلية مثبتة لمساعدة مهنيي الصيانة

جهينة نيوز

دراسة وتنفيذ ذراع آلية مثبتة على عربة متحركة لمساعدة مهنيي الصيانة في عملهم هي فكرة المشروع الذي قدمه الطلاب عبدالرزاق ابراهيم ويزن الحايك وملك فيتروني من قسم هندسة التحكم الآلي والحواسيب في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث ضمن فعاليات (معرض الباسل للإبداع والاختراع) في نسخته الأخيرة.

ويهدف المشروع كما بينت الطالبة ملك إلى مساعدة خبير الصيانة أثناء عملية صيانته للدارة الالكترونية في حال حاجته إلى قطع تبديل أو قطع صيانة حيث يقوم الخبير بإرسال هذا الروبوت لجلب القطعة المطلوبة والتي يعلم مسبقا بمكان وجودها موضحة ان إعطاء الأمر يتم عن طريق ضغط أحد المحارف على تطبيق محدد على الهاتف الذكي فيتحرك هذا الروبوت إلى المكان المقصود ليحضر القطعة إلى ساحه العمل.

ولفتت فيتروني إلى أن اختيارهم لهذا العمل جاء بغية تحقيق الراحة لخبراء الصيانة وتوفير وقتهم وجهدهم أثناء عملهم.

ونوهت بأن العمل سيجري قريبا على تطوير هذا المشروع ليخدم جميع القطاعات إذ يتطلع أصحاب المشروع إلى تزويد الروبوت بكاميرات وحساسات تمكنه من التعرف إلى مكان وجود القطع آليا.

بدوره الدكتور المهندس بسيم عمران المشرف على المشروع بين أنه يمكن تنفيذ هذا المشروع بنفس الأفكار للقيام بمختلف الأعمال الصناعية كنقل منتجات من مكان لآخر بشكل آلي ودون تدخل الإنسان.

سانا