الكرملين: يجب الاسترشاد بمعلومات السعودية الرسمية حول قضية خاشقجي

جهينة نيوز

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه يجب الاسترشاد بالمعلومات الرسمية حول قضية خاشقجي لإعلان رد على الواقعة.

وأكد بيسكوف اليوم الثلاثاء ضرورة الاسترشاد بالمعلومات الرسمية المحققة لإبداء رد فعل على قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتابع المتحدث الرسمي للكرملين "لإبداء رد فعل على حادثة الصحفي، يجب امتلاك معلومات محققة. نحن وإياكم سمعنا التصريحات الرسمية من الرياض، التي تؤكد عدم ضلوع أفراد العائلة المالكة فيما حدث".

وأضاف "لقد أخذنا ذلك بعين الاعتبار. فيما عدا ذلك، فإنها مسألة تحقيق، وهنا يجب بالطبع التعامل بالمعلومات الرسمية فقط والمحققة".

وأعلن النائب العام السعودي السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

المصدر:سبوتنيك