شتيجن : لا أريد التفكير بمغادرة ميسي

جهينة نيوز

صرح الحارس الألماني تير شتيجن لفريق برشلونة في مقابلة مع صحيفة"موندو ديبور تيفو" : أن الفوز على ريال مدريد هو الأمر الأفضل ، ونحن مستعدون لهذه المباراة المذهلة ، والجميع يريد الوصول لهذه المواجهة بأفضل حالة ممكنة.

وقال : ريال مدريد يملك لاعبين جيدين لكنهم بالطبع متأثرين بغياب كريستيانو رونالدو

وأضاف: لا أفكر أن ميسي سيغادر برشلونة ولا أريد أن أفكر لأن ميسي قضى حياته كلها هنا وجميعنا نريده أن يستمر ، أما نيمار فعلاقتي جيدة معه ولا أعرف إن كان سيعود إلى برشلونة.

وحول الصورة التي نشرها زميله أرتورو فيدال وأثارت الجدل قال شتيجن :رأيت الصورة فأعجبتني ، ثم رأيت الرسالة ولم يكن الأمر جيداً ، إنه زميل لنا ويريد اللعب بشكل أكثر.