سياسي بريطاني يتجول عارياً على دراجته .. والسبب؟

الثلاثاء, 23 تشرين الأول 2018 الساعة 13:15 | سياسة, عالمي

سياسي بريطاني يتجول عارياً على دراجته .. والسبب؟

جهينة نيوز

قرر نائب محافظ بريطانيا مايكل فابريكانت البالغ من العمر 68 عاماً أن يقوم بجولة غريبة خلال حملته الانتخابية لجمع تبرع لصالح جمعية خيرية ، وهو عاري تماماً.

وحث فابرينكت متابعيه من خلال مقطع مصور له وهو مجرد من ملابسه ، أن يحذوا حذوه في ذلك لأنه عمل رائع للغاية.

وقال : إن قيادة الدراجة عارياً يمنح المرء مزيداً من الصحة والشعور بالحرية ، وأنه سيقوم بزيارة مناطق لم يزرها من قبل.

ولكن الكثير من متابعيه انتقدوه وسخروا منه ، وطالبوه بتنظيف مقعد الدراجة بعد انتهاء جولته، بالإضافة إلى موافقتهم على التبرع بشرط عدم رؤيته عارياً مرة أخرى.


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