رومان رينز يتنازل عن لقبه مؤقتاً بسبب خبر مؤلم

جهينة نيوز

أعلن بطل المصارعة الحرة "رومان رينز" في مقابلة له على الهواء مباشرةً ، بأنه مصاب بمرض سرطان الدم إثر انتكاسة تعرض لها.

وصدم رينز جمهور حلبة "دبليو دبليو أي " عندما كشف عن إصابته بالمرض أمام الجميع ، لأنه سبق وأصيب به قبل 11 عاماً.

وشكر رينز الجماهير بطريقة مؤثرة قائلاً: لا يهم إن هتفتم باسمي أو هتفتم ضدي ، لقد تفاعلتم معي دائماً وهذا هو الأهم ، شكراً جزيلاً لكم.

وأكد أنه لن يعتزل المصارعة ولكنه سيتنازل عن لقبه مؤقتاً لأنه يحتاج إلى الحصول على العلاج من السرطان.

يذكر أن جون سينا تعاطف بشدة مع رينز ووصفه بالشجاع على صفحته في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.