بولتون: وزير الدفاع الأمريكي يأمل بمواصلة الحوار مع نظيره الروسي

جهينة نيوز

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، خلال لقائه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، يأمل بمواصلة الحوار مع نظيره الروسي.

وقال بولتون خلال اللقاء اليوم الثلاثاء: "طلب ماتيس أن أنقل التحية، وهو يأمل بأن تتوفر لديه إمكانية الحوار معكم".

وأضاف قائلا: "بفارغ الصبر ننتظر مناقشة تلك القضايا الهامة التي تحدثتم عنها وكذلك توسيع حوارنا".

وفي سياق متصل وصف بولتون المحادثات مع روسيا حول إنهاء النزاع في سوريا بالناجحة جدا، معربا عن أمله بتوسيعها.

وقال بولتون: "نحن أيضا نتفق معكم في أن المحادثات عن إنهاء النزاع في سوريا كانت ناجحة جدا ومفيدة جدا، ونحن نأمل بأن نتمكن من توسيع هذا الحوار ومناقشة المواضيع الأخرى".

وكان بولتون التقى أمس الاثنين، مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، حيث ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، كما التقى كذلك بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومن المزمع أن يلتقي اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفق تصريحات السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف.

هذا وتأتي زيارة بولتون إلى موسكو، في توقيت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا كبيرا، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، وتهديده بالانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.