النفط يتراجع مع تعهد السعودية بلعب "دور مسؤول"

جهينة نيوز

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قالت السعودية إنها ستضلع بدور ”مسؤول“ في أسواق الطاقة رغم استمرار حالة القلق قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الصادرات الإيرانية الشهر المقبل.

ونزل خام القياس العالمي برنت 55 سنتا للبرميل إلى 79.28 دولار بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش. وفقد الخام الأمريكي 35 سنتا ليسجل 69.01 دولار.

يبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على ايران في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وتقول واشنطن إنها تريد وقف صادرات طهران.

وتقول السعودية إنها ستبقي على إمدادات كافية في السوق رغم العزلة التي تواجهها بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي بينما تظهر دلائل على ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط.