الخارجية التركية: لم نقدم بعد معلومات لأي دولة في قضية خاشقجي

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء إن بلاده لم تقدم بعد أي معلومات لأي دولة فيما يتعلق بتحقيقها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء ذلك قبل ساعات من الموعد المتوقع أن يعلن الرئيس رجب طيب أردوغان فيه ما وصفه بأنه تفاصيل بخصوص القضية.

وأدلى جاويش أوغلو بالتصريحات في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء وقال أيضا إن تركيا مستعدة للتعاون مع أي تحقيق دولي في مقتل خاشقجي.

وتحقق السلطات في اختفاء خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وبعد أن نفت السعودية لأسابيع قالت في مطلع الأسبوع إنه قُتل في القنصلية. وقال أردوغان إنه سيعلن المعلومات المتعلقة بالتحقيق في كلمة يلقيها يوم الثلاثاء.