سيناتور أمريكي يطالب بطرد السفير السعودي من واشنطن فوراً

جهينة نيوز

طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ديك دوربين بطرد سفير السعودية في واشنطن خالد بن سلمان فورا على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال دوربين في تغريدة له على تويتر: “إذا لم تدرك السعودية أنها ستدفع الثمن غاليا على هذه التصرفات فإنها ستواصل ارتكاب مثل هذه الأفعال وعلينا طرد السفير السعودي في واشنطن حالا والتوقف عن تمويل الحرب التي تشنها الرياض على اليمن وقتلها الأطفال هناك”.

وانتقد السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي لقاء وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين بولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان قائلا: إن “المسؤولين في إدارة ترامب يواصلون التقاط الصور مع ابن سلمان بدلا من طرد السفير السعودي وإنهاء الحرب في اليمن” مشيرا إلى أن هذه التصرفات تتعارض مع القيم الأمريكية.

وحمل أعضاء جمهوريون وديمقراطيون فى مجلسي الشيوخ والنواب ابن سلمان المسؤولية الأساسية عن مقتل خاشقجى منتقدين إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ومستشاره جاريد كوشنر علاقات وثيقة معه.

يذكر أنه بعد انكاره لأسبوعين أقر النظام السعودي بأن خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأى في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وينتقد ولي عهد الملك السعودي قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في الـ 2 من تشرين الأول الجاري خلال ما وصفه بـ “عراك بالأيدي” لكن تفسيره هذا قوبل بانتقادات وتشكيك كبيرين من عدة دول ومنظمات دولية طالبته بإجابات ولا سيما معرفة ما حل بجثته.