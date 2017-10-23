السعودية تجدد تأكيدها عدم معرفة ابن سلمان بما حصل مع خاشقجي وتكشف مصير قتلته!

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في تركيا.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي بإندونيسيا، اليوم الثلاثاء أن "السعودية أرسلت فريقا إلى تركيا وأنه سيتم القبض على كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي"، وذلك وفقا لقناة "العربية".

وأكد أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار ما حدث، مجددا التأكيد على أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على علم بما حصل لخاشقجي.

وتأتي هذه التصريحات قبل ساعات من خطاب مقرر أن يلقيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أزمة الصحفي السعودي.

وأعلن أردوغان، في وقت سابق، عزمه الإدلاء بتفاصيل مقتل خاشقجي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا: "سأشرح التفاصيل وسنظهر الحقيقة بكل وضوح"، وأضاف: "لماذا جاء 15 شخصا إلى تركيا، ولماذا تم اعتقال 18 في السعودية، ينبغي شرح ذلك بالتفصيل".

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.