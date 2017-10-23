القحطاني هو من أدار عملية قتل خاشقجي وطلب إحضار رأسه!

جهينة نيوز

ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدر عربي رفيع المستوى ذو علاقات مع العائلة المالكة في السعودية، أن مستشار محمد بن سلمان، سعود القحطاني هو من أدار عملية قتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ووفقاً للمصدر فإنه تم إجراء اتصال عبر سكايب بين خاشقجي والقحطاني، حيث “قام الأخير بإهانة وشتم خاشقجي قبل أن يرد عليه خاشقجي؛ ليطلب القحطاني بعد ذلك من رجاله قتله، قائلاً لهم “أحضر لي رأس الكلب”.

وأكد المصدر نفسه وآخر تركي, وجود هذا التسجيل بحوزة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي رفض إعطاءه للأميركيين.

وأقيل القحطاني من منصبه تزامناً مع إعلان اعتراف الرياض بمقتل خاشقجي بالقنصلية بعد 18 يوماً من الإنكار، وبحسب مصدر سعودي فإنه أودع السجن، غير أن مصدراً آخر أكد أنه حر طليق، ولوحظ أنه عاد إلى التغريد، غير أنه غير الواجهة التعريفية لحسابه على تويتر، ولم يعد مستشاراً بالديوان الملكي وإنما مسؤولاً عن جهة تتعلق بالأمن السيبراني تابعة للجنة الأولمبية السعودية.