819 مليون ليرة لصيانة طرقات درعا

جهينة نيوز

ذكر المهندس غسان الزعبي مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور بمحافظة درعا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لعدد من الطرق في عدة مدن وبلدات في داعل وطفس والحارة وانخل وصيدا وابطع ومليحة العطش بلغت تكلفة صيانة هذه الطرق 160 مليون ليرة،

مضيفاً أنه يتم العمل حالياً للمباشرة بأعمال جديدة لصيانة مجموعة من الطرق في عدة مدن وبلدات أخرى يصل عددها إلى 14 بلدة ومدينة تشمل مدن نوى وجاسم والحراك وبلدات أم المياذن ونصيب والطيبة والمتاعية والجيزة وعلماً وغيرها من القرى الأخرى، مبيناً أن تكلفة أعمال الصيانة لهذه الطرق تبلغ 340 مليون ليرة، مشيراً أنه وبعد افتتاح معبر نصيب الحدودي منتصف الشهر الحالي ستتم المباشرة قريباً بإعادة أعمال التأهيل والصيانة للطريق الممتد من معبر نصيب حتى جسر خربة غزالة والذي يتضمن أيضاً إعادة تأهيل وصيانة جسر صيدا والذي يقع منتصف المسافة نتيجة تعرضه لبعض الأضرار في أعمدته خلال السنوات الماضية من الحرب، مبيناً أنه تم الانتهاء من دراسة المشروع وإعداد الكشوف التقديرية من قبل الشركة العامة للمواصلات الطرقية وتصل التكلفة التقديرية لهذا المشروع 319 مليون ليرة، مشيراً إلى الزيادة في جبهات العمل لفرع الشركة بدرعا للعمل على إعادة تأهيل وصيانة العديد من الطرق والجسور بالمحافظة بعد إعادة تحرير كامل محافظة درعا من الإرهابيين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهذا يتطلب رفد الشركة بالكوادر الفنية واليد العامل من خلال التعاقد مع فرع الطرق والجسور بدرعا لتغطية جبهات العمل بالمحافظة.‏

جريدة الثورة