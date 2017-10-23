ترامب: مقتل خاشقجي "مؤامرة فاشلة"

جهينة نيوز

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تفسيرات المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بوفاة الصحفي جمال خاشقجي، وقال إنه مقتنع بأن هذه كانت "مؤامرة باءت بالفشل".

ووفقا لصحيفة "USA Today"، قال ترامب: "إنه سيقاوم محاولات وقف بيع الأسلحة للسعودية. لأنه في رأيه، هناك "العديد من الإجراءات العقابية الأخرى"، والتي سيتشاور بشأنها مع أعضاء الكونغرس.

وأضاف ترامب أنه أجرى محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويعتزم معرفة ما حدث في القنصلية السعودية في تركيا في المستقبل القريب.

وتابع الرئيس الأمريكي، "قال (ولي العهد محمد بن سلمان) إنه لا هو ولا الملك له علاقة بالأمر".

في الوقت نفسه أشار ترامب إلى أنه "سيكون مستاءً للغاية" إذا تم تأكيد تورطهم بالقضية.

وكان النائب العام السعودي أعلن، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أوضح البيان، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاته.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني.

وأمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.