زلزال يضرب الصين دون اضرار او ضحايا

الثلاثاء, 23 تشرين الأول 2018 الساعة 10:24 | مجتمع, حوادث

زلزال يضرب الصين دون اضرار او ضحايا

جهينة نيوز

أعلنت هيئة رصد الزلازل التجريبية والمنهجية الاستكشافية من وزارة التربية والعلوم في كازاخستان، عن وقوع زلزال بقوة 5.6 بمقياس ريختر، في الصين بالقرب من الحدود الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 03:37 بالتوقيت المحلي.

وجاء في بيان هيئة رصد الزلازل: "يقع مركز الزلزال على بعد 456 كيلومتر شمال شرق ألماتا (عاصمة كازاخستان) في الأراضي الصينية، بقوة 5.6 بمقياس ريختر، وكان مركز الزلزال عند 44.79 درجة شمالا وخط طول 82.15 درجة شرقا، وعلى عمق حوالي 35 كيلومترا".

وفقا للهيئة، لم يشعر سكان المنطقة بالهزات.

ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.

رويترز


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