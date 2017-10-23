بومبيو ودي ميستورا يناقشان التقدم في عقد لجنة دستورية حول سوريا

جهينة نيوز

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية، هيذرت ناويرت، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ناقش مع المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا المرحلة التي وصلت إليها دعوة اللجنة الدستورية لصياغة القانون الأساسي للجمهورية.

وقالت المتحدثة الأميركية للصحفيين: "تحدث وزير الخارجية مايك بومبيو مع المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، وناقش التقدم الذي أحرزه المبعوث الخاص في عقد لجنة دستورية".

هذا وأصدرت "المجموعة الصغيرة" بشأن سوريا، والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية، بيانًا في أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي، يصر على البدء المبكر لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، التي شكلها دي ميستورا.

واقترحوا على دي ميستورا، للإجابة على ما تم عمله من أجل ذلك في موعد لا يتجاوز 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وانتقدت موسكو هذه الضغوط على المبعوث الأممي الخاص، مشيرة إلى أنه سيكون من الخطأ الكبير وضع أي مواعيد نهائية مصطنعة.